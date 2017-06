Dès le 7 juillet, la magie du Heiva i Tahiti opère sur TNTV

Du 6 au 22 juillet 2017, la scène de To’ata revêt ses plus beaux apparats pour le retour du Heiva i Tahiti. Organisé par la Maison de la Culture, sous l’égide du ministère de la Culture, le Heiva rassemblera cette année 12 groupes de danse et 16 en chants.



Heiva i Tahiti 2017 que vous pourrez suivre sur TNTV, la chaîne de la culture. Directs des Soirées des Remise des Prix et des Lauréats, rendez-vous télé, page spéciale sur le site, …. Dès le 7 juillet, vivez le Heiva i Tahiti sur TNTV, à la télé et sur le web !

A LA TÉLÉ



Au cœur du Heiva

13 magazines diffusés du 7 au 20 juillet à 19h25

Tous les soirs, depuis la place To'ata, retrouvez Léticia Sclabas et Hitiura Mervin pour 45 minutes d'analyses et de décryptages des prestations avec les chefs de groupes de chants et de danses. Le premier magazine diffusé le 7 juillet, Léticia et Hitiura reviendront sur la soirée d’ouverture du Heiva.



Heiva i Tahiti 2017 : découvrez les prestations des meilleurs danseurs et danseuses

Diffusées du 7 au 19 juillet (sauf le 13).

Meilleurs danseurs : tous les jours à 10h55 et à 17h50 sauf le samedi à 10h40 et à 17h50

Meilleurs danseuses : tous les jours à 11h55 et à 19h15 sauf le week-end à 12h15 et à 19h15

Découvrez les prestations des artistes inscrits cette année au concours du meilleur danseur et de la meilleure danseuse. Sur la scène de To’ata, ils nous feront partager leur passion de la danse traditionnelle : 3 minutes sous les feux des projecteurs pour des années de pratique et de semaines de répétitions.