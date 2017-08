Des jeux pour renouer avec les traditions

Rédaction Web avec Esther Parau-Cordette

Lagarde, Tenaho, Paparoa, Walker, Timiona, plateau et le Bronx, tous ces quartiers de Pirae sont alignés pour ce jeu universellement connu qu'est la course en sac ou o’ua pute en tahitien. Taororaa opa’a, ou’a pute, rore, faahororaa timau raau, les parents et grands-parents gardent toujours de beaux souvenirs de ces anciens jeux tombé en désuétude, comme papa Ephraima qui est venu encourager son petit-fils. Ces tu’aro ma’ohi lui ont été transmis par ses parents. "Il faut continuer à apprendre nos jeux aux enfants. Ce seront des valeurs qu’ils pourront transmettre aux leurs."Ces jeux se font rares dans les villes. Ils ne se pratiquent quasiment plus dans les familles comme cela fut le cas par le passé. "Nous sommes de plus en plus focalisés sur le travail, les activités domestiques, de nos jours, nous n'avons plus le temps de jouer avec nos enfants.", explique cette mère de famille. De plus, "Les enfants d’aujourd’hui sont accrocs aux jeux électroniques. On n’y peut rien".Du coup, les problèmes de santé comme l’obésité ou le diabète gagne la population. La mairie de Pirae poursuit le mouvement "Bouges pour ta sante" et propose des activités physiques non seulement aux jeunes mais aussi aux adultes de la commune. "Nous avons mis en place un certain nombre d'activité comme l'aquabike, des randonnées" explique Martial Lee Tham, président de l'association Te u'i hotu rau no Pare Nui.