Des handicapés surfent sur la vague du challenge handisurf !

De bonnes vagues, et des sourires sur toutes les bouches ! Hier, sur le spot de Ahonu, une quarantaine d’handicapés âgés de 10 à 50 ans ont pu s’aérer l’esprit et profiter des bienfaits du surf. Cette journée est organisée depuis 9 ans.



"L’intérêt c’est que les jeunes prennent du plaisir à travers le surf et que les jeunes se rencontrent tous ensemble, puisqu’il y a 5 ou 6 associations présentes ", explique Jérémie Le Fort, organisateur.



Le challenge handisurf se déroule comme une véritable compétition de la discipline. Quatre participants s’affrontent en duel pendant 15 minutes. Ils sont regroupés par catégorie d’âge et de handicap.