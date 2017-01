Des galettes 2.0 pour une fête moyenâgeuse

Rédaction Web avec Tamara Sentis et Manava Tepa

L’épiphanie est une fête chrétienne, qui fait référence aux trois rois mages venus se recueillir devant la crèche où serait né Jésus. Mais ce n’est que depuis le 15siècle, que l’on a pris l’habitude de manger une galette ce jour là.Si l’on en croit les boulangers, il est grand temps de bousculer les traditions. Cette année encore, certains se sont montrés très créatifs à l'image de Bastien Capbern, chef pâtissier qui propose des galettes rectangulaires."On a un concept qui consiste à faire tous nos gâteaux, rectangulaires. C'est beaucoup plus facile à couper" Concernant les saveurs, outre l'incontournable frangipane, ce jeune chef propose une galette avec des pépites de chocolat.Grand classique de la pâtisserie, la galette est bien loin de tomber dans les traditions oubliées. Chaque année voit son lot d'amateurs se précipiter sur cette pâtisserie qui marque le début de la nouvelle année. "Ca marche très bien. On est un peu débordé de travail et c'est bien pour nous."Rien que pour ce week-end ce pâtissier table sur trois cent galettes de vendues. Et ce n'est pas fini puisque la galette se consomme en général tout le long du mois de janvier.Mais la galette sans la fève, c'est Laurel sans Hardy, Roméo sans Juliette ou Moet sans Chandon C'est à dire, pas grand chose... Dans cette boulangerie, on a imaginé un concept de fève alliant l'utile à l'original.Ce que nous explique Julie Hautbois, la patronne. "Nous avons décidé de mettre dans nos galettes des fèves en forme de tortue, parce que c'est sympa, et de plus comme nous travaillons avec l'association Pa'e Pa'e no te Ora qui œuvre pour la protection des lagons, nous avons voulu leur faire un clin d'œil."Pas seulement un clin d'œil. Parmi les fèves il y en a certaines qui sont des fèves gagnantes 2017 et si vous les tirez, vous gagnez des lots. "T-shirt de l'association, adhésion gratuite à celle-ci et de nombreuses viennoiseries. Cela les aide financièrement."Evolution oblige, la clientèle ne se contente plus de la classique frangipane. On veut des galettes 2.0. Ce qu'à bien compris Morin Tifenn, boulanger. "On propose à notre clientèle outre la galette toute simple à la frangipane, une galette frangipane poire chocolat et une frangipane pomme canelle."Mais que les garants de la tradition se rassurent, la frangipane classique a encore de beaux jours devant elle, environ 90% de la clientèle lui reste fidèle.