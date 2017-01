Des fêtes en Polynésie pour Jérémy Flores

Rédaction web

Deux des meilleurs surfeurs au monde au fenua. Michel Bourez est de retour à Tahiti. Jérémy Flores est aussi au fenua. Le surfeur français a passé les fêtes de fin d'année en Polynésie, dans la famille de sa vahine, notre Miss Tahiti 2013, Hinarani De Longeaux.L'idylle de Jérémy Flores et Hinarani de Longeaux a débuté en 2013 à Tahiti. Deux ans plus tard dans Paris Match, leur histoire était publiée, shooting photo à l'appui. "Elle était venue me voir surfer, elle est revenue plus tard et on a passé le reste de la journée ensemble. C’est comme ça que tout a commencé", a raconté le rider au magazine.Si notre Spartan a fini l'année en beauté avec une victoire à Hawaii, Jérémy Flores a quant à lui eu une saison plutôt difficile. "Cette année, je me sentais beaucoup mieux que l'an dernier, et pourtant j'ai effectivement fait une saison catastrophique" avait-il confié à l'Équipe avant la Pipe masters. Le Réunionnais a été battu en quarts de finale de cette compétition.