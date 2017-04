Des exercices et des techniques pour sauver des vies

Rédaction Web avec Oriano Tefau

Le lieutenant colonel Pierre Masson, directeur adjoint de la Défense et de la Protection Civile au Haut-commissariat de la République, nous explique le pourquoi de ces formations. "Nous apportons aux chefs de corps des petites casernes sur les îles éloignées, des compléments de techniques opérationnelles. Ceci afin d'être plus efficace sur le terrain"Ce matin, il était question d'exercice comme, une intervention dans un ravin avec l'aide du Grimp, (Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieu Périlleux), et aussi sur les techniques de base de lutte contre les feux de brousse ou de forêt."Tous ne sont pas encore formés à la spécialité 'feu de forêt', or, ce type de feu se produit également sur les îles. Compte tenu de l'éloignement, il est important qu'ils maîtrisent certaines techniques. Notamment celle de l'attaque massive d'un feu qui menace les bâtiments. Et ensuite, tout en économisant l'eau, parfaire l'extinction tout en étouffant les lisières du feu".Ces stages d'extinction de feu de forêts, ne se font pas seulement à Tahiti. Ils se délocalisent aussi aux Marquises, à Raiatea et prochainement aux Australes.Participant à ces journées de mises à niveau, le major Dany Capron de Ua Pou est visiblement ravi et essoufflé de l'exercice qu'il vient d'effectuer. "Nous venons de faire un exercice avec le Grimp, qui consiste en une remontée de victime du fond d'un ravin, à l'aide d'une barquette. C'est la première fois que l'on fait cela."Pour lui, "On peut être confronté à ce type de problème aux Marquises, pour preuve, il y a quelques temps, on a eu le cas d'un véhicule tombé au fond d'un ravin. Lors de précédentes interventions, si nous avons utilisé le même matériel, a contrario nous n'avons pas utilisé les mêmes techniques. Et celles du Grimp, vont nous servir. Désormais on utilisera du matériel adéquat, et à bon escient."