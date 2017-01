Des étudiants américains à la découverte de la Polynésie

16 étudiants de l'Université de la Californie du Sud sont en Polynésie depuis près d'une semaine. Aux États-Unis, ils étudient entre autres le français et la biologie. "Nous sommes venus à Tahiti avec pour objectif de comprendre l'importance de la préservation de la culture et de l'environnement", explique Christine Ahlstrom, la responsable du groupe.



Depuis jeudi dernier, les Américains ont visité Papeete et ses institutions, se sont fait présenter les projets de l'Ecoparc et du classement de Taputapuatea. Ils ont également découvert Fare Hape et la Presqu'île. "Nous sommes allés à fare hape, on a cuisiné, on a fait un repas traditionnel, on a dansé et chanté et on a beaucoup appris de la culture. On a parlé du va'a des marae. On aime beaucoup la culture de Tahiti. C'est très beau et nous sommes très bien accueillis".