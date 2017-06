Des écoliers gagnent un séjour d’une journée au Brando !

Ils remportent une journée sur l’atoll pour visiter les infrastructures du Brando le 20 juin prochain.



« Ils vont voir les ruches, les différents projets de recherche dans le lagon, le suivi des tortues, le potager… Cela a toujours été un but d’intégrer la communauté, les écoles notamment, par rapport au projet de recherche et d’éducation de l’éco station du site. On espère que ça va continuer et évoluer dans le futur », explique Yann Bailey, le fils du patron du Beachcomber.



Le choix de la destination s’est imposé tout de suite. «Tetiaroa est un endroit qui a une empreinte culturelle très forte qui n’est pas très loin, et qui est pourtant peu connu par la population », ajoute Vie Stabile.



L’association se félicite du succès de cette première édition. Les professeurs et les élèves se sont beaucoup investis. « Bravo aux enfants, et il faut qu’ils continuent même s’ils n’ont pas gagné car on est très fiers de ce qu’ils ont fait ».



La préparation du concours 2018 est déjà lancée ! Il aura une autre thématique, mais portera toujours sur la culture et la protection de l’environnement.

