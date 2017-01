Des diamants dans la galette des Rois !

Rédaction web

Certainement avez-vous déjà dégusté la traditionnelle galette des Rois en ce début d'année. Vous auriez sans doute apprécié la surprise qu'a faite un boulanger de Vendres en métropole à ses clients. Damien Kroupa, le propriétaire, a inséré deux diamants de 0,10 carat dans deux galettes des Rois, d’une valeur de 150 euros chacun. "Il n’y a qu’un artisan qui peut faire une galette de qualité. C’est un bon moyen pour mettre en valeur nos galettes et nos pâtisseries. Je suis persuadé que cet investissement, je le retrouverai dans mes ventes", a-t-il déclaré à France Bleu Hérault Les précieux diamants sont cachés dans des galettes à 15 euros (environ 1800 Fcfp) uniquement. La pâtisserie en produira 500 ce mois-ci. En plus des deux diamants, une parure de bijoutier est aussi à gagner.Au fenua, le Fournil Hautbois à Punaauia a lui aussi décidé de faire gagner des lots à ses clients. Mais pas de diamants cachés dans les galettes : vous pourrez remporter des bons d'achat, des bons d'adhésion à l'association Pae pae no te ora mais aussi des t-shirts grâce aux fèves cachées dans les pâtisseries.