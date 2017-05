Des déchets à la pelle

Rédaction Web avec Tamara Sentis

Les championnats du monde démarrent le mois prochain et pour l’occasion, la commune de Pirae veut se montrer sous son meilleur jour. Pour éviter de retrouver des déchets dans les rivières et dans le lagon, une opération de récupération des encombrants a été organisée auprès des habitants."Bien souvent, ces déchets volumineux sont retrouvés dans nos rivières, et in fine dans le lagon du Taaone" explique Moea Maamaatuaiahutapu, Chef du service cadre de vie à la mairie de Pirae. "Les intempéries de début d'année ont permis de récupérer un bon nombre d'encombrants et il semblerait que nous allons atteindre entre 20 et 30 tonnes de déchets collectés.", estime-t-elle.Au total, sept bennes de 30 mètres cubes ont été remplies. Grace aux habitants, qui ont joué le jeu, mais aussi grâce à une centaine de bénévoles du monde associatif. Ce que confirme Wailea Haapa, Coordinatrice administrative de la fédération "Te ui hotu rau no pare nui". "Il y a eu une forte mobilisation sur ces deux jours. Les quartiers, la jeunesse se sont fortement impliqués."La semaine prochaine, Pirae s’attaque à un autre problème environnemental, le ramassage des carcasses de voitures.