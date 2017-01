Des centaines de milliers d'Américains défilent contre Trump

Plusieurs autres manifestations avaient également lieu à Boston, New York (nord-est), Denver (ouest) ou Los Angeles (ouest), où 150 000 personnes étaient attendues.

A Chicago (nord), la marche s'est transformée en rassemblement compte tenu de l'affluence et réunissait quelque 250 000 personnes, selon les organisateurs.



Des marches similaires ont réuni des dizaines de milliers de personnes dans les villes d'autres pays, comme Sydney, Londres ou Paris.

"L'espoir, pas la peur", "merci de vous lever, de vous exprimer et de marcher pour nos valeurs @womensmarch. Important comme jamais. Je crois vraiment que nous sommes toujours plus forts ensemble", a tweeté à leur adresse l'ancienne rivale démocrate de M. Trump, Hillary Clinton.

"De toute ma vie, je n'aurais jamais pensé que l'Amérique puisse avoir un Président en qui je n'ai pas confiance et que je ne respecte pas. Ses liens avec la Russie me terrifient", a dit à l'AFP Gerri Ingerson, 58 ans, qui dirige une agence de voyage à Baltimore.

Plusieurs personnalités sont venus soutenir la marche de Washington. "Je ne pense pas que (Trump) ait accédé au pouvoir. Le pouvoir est ici", a lancé le cinéaste Michael Moore. "Je (vous) respecte (Donald Trump) mais je demande que vous me souteniez, moi, ma soeur, ma mère", a ajouté l'actrice Scarlett Johansson.

Beaucoup de manifestants portaient des bonnets roses à oreilles de chat ("pussy hats"), devenus le symbole de l'opposition à Donald Trump.

Le terme "pussy" désigne en anglais l'animal domestique, ou le sexe féminin. C'est ce mot que Donald Trump avait utilisé dans une vidéo qui avait fait scandale en octobre, où il se vantait de pouvoir "attraper" les femmes "par la chatte".