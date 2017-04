Des assises pour que l'handicap se vive mieux

Rédaction Web avec Thierry Teamo et Juliano Tautu

En Polynésie près de 9 000 personnes seraient aujourd’hui en situation de handicap, tous types confondus. Cette année une association de Bora Bora et deux autres de Moorea-Maiao participent aux assises organisées sur le sujet à Papeete. L'île sœur compte une cinquantaine de jeunes et d'adultes handicapés et les besoins ne sont pas les mêmes qu'à Tahiti.Winnata Terai, éducatrice à l'association Taatira Huma no Moorea-Maiao, nous fait part de ses attentes. "Nos structures d'accueil à Moorea ne sont pas vraiment adaptées et on attend de ces assises un peu d'aide, mais surtout que la population porte un autre regard sur le handicap et ceux qui en souffrent."Si les difficultés pour les personnes touchées se font sentir au quotidien, elles sont pourtant en mesure de participer à de multiples activités. La fédération polynésienne des Sports Adaptés et Handisport compte ainsi aujourd'hui 1 228 licenciés.Certains d’entre eux se préparent actuellement pour les prochains championnats du monde de va'a, qui auront lieu à Pirae au mois de juin. Ce que nous confirme Jérémie Le Fort, cadre technique à la fédération des Sports Adaptés et Handisport. "Ils s'entraînent dur, très dur même. Il y a deux courses. Une course exhibition, et une course de 18 km. et pour cette course, ils ne ménagent leurs efforts. Ils sont trois fois par semaine sur l'eau et font des entraînements sérieux. ils sont motivés".Outre les quinze équipages locaux qui représentent à quelque chose près toutes les associations, il faudra compter avec la présence de six équipages étrangers. "Les USA, la Nouvelle-Zélande, le Brésil et peut être la métropole. Pour les autres, nous ne sommes pas encore fixés."