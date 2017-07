Des archéologues découvrent le plus vieux smiley du monde

"Ce pot était utilisé pour boire du sharbat [une boisson sucrée à base de fruits, d’herbes et de pétales de fleurs]. Très probablement, c’est le plus vieux sourire du monde" a expliqué Nicolo Marchetti, archéologue italien membre de l’expédition. Les chercheurs ont passé sept ans a restauré l’objet sur lequel se trouve ce qui ressemble à ce qui est certainement le plus connu des smileys. Jusqu’alors, le plus vieux smiley du monde datait de 1635, et avait été retrouvé sur un manuscrit découvert en Slovaquie.