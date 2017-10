Des animaux qui ont du chien

Rédaction web avec Thierry Teamo

Des bergers malinois, australiens ou allemands et bien d’autres encore. 59 chiens au total ont été scrutés sous toutes les coutures par Raymond Soulat. L’homme est juge expert canin multi races. Son rôle ? S’assurer que chaque chien qui lui est présenté est bien conforme à sa race d’origine, qui est enregistrée dans les registres de la société centrale canine en métropole."Pour chaque race, il existe un standard. Tout est décrit, sa dentition, ses yeux, ses oreilles, etc… On tient compte de tout cela pour les confirmer. Cette confirmation est obligatoire si l'on veut que son chien fasse de la reproduction. Ce n'est pas un concours". Si le chien n'est pas sociable, s'il ne se laisse pas approcher, "Dans ce cas-là, il est rejeté." Le caractère du chien est aussi étudié de près par le juge expert.Quant aux propriétaires des animaux, ils attendent beaucoup de cette confirmation, ce que nous assure Régis Plichard, propriétaire de "Joker", un mâle berger allemand de trois ans. "C'est important parce que le juge a confirmé que mon chien est bien une pure race. Avec cela je vais avoir un pedigree. Il s'est basé sur la couleur, car il y a des critères de couleur, sa dentition, ses postures, et comment il se déplace. Ensuite en dernier il a passé le test du coup de feu, car un berger allemand ne doit pas réagir face à un coup de feu. Il ne doit pas se sauver."Cette journée placée sous le signe du meilleur ami de l’homme s’est clôturée par la remise de quatre prix attribués aux plus beaux chiens présents.