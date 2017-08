Des aides pour les associations qui protègent l’environnement

Rédaction web avec communiqué

Sur vingt et un dossiers déposés, la commission a approuvé l’octroi d’une subvention à 15 projets, pour un montant total de plus de 15 000 000 Fcfp. Ces projets ont été évalués sur la base de différents critères, notamment la pertinence, le caractère innovant, la cohérence, les publics cibles ou encore la communication envisagée.Pour 2017, les subventions attribuées sont uniquement de fonctionnement. Compte tenu de l’intérêt de certains projets d’investissement déposés, le ministre envisage des subventions de fonctionnement mais également d’investissement à partir de 2018.L’attribution de ces subventions devrait permettre à de petites et moyennes associations d’œuvrer plus sereinement pour le nettoyage des plages, des quartiers, la réhabilitation ou l’entretien des milieux naturels, la valorisation culturelle des rivières, la sensibilisation et la communication pour le grand public ainsi que les enfants, la diminution de la production de certains déchets ou encore la protection des plantes endémiques et des oiseaux.