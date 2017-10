Des aides aux particuliers pour l'installation d'unité de production d’énergie solaire

Rédaction web avec communiqué

Le ministre de l’Energie, Heremoana Maamaatuaiahutapu, a présenté au Conseil des ministres, les modalités d’application du dispositif d’aide aux particuliers pour l’installation d’une unité de production d’énergie photovoltaïque en Polynésie française et a souhaité que le dispositif soit applicable dès sa publication au JOPF.Pour rappel, la démarche pour bénéficier de l’aide s’effectue en deux temps dans un souci de bonne gestion du budget et dans l’intérêt des requérants. En effet, la demande est sollicitée au moment du dépôt de la déclaration préalable à la création d’une unité de production d’énergie électrique régie par la loi du Pays du 23 décembre 2013 relative à la production d’électricité.Le versement de l’aide se fait sur justificatifs de la réalisation de l’installation. Il s’agit d’une aide pour les particuliers souhaitant s’équiper d’une installation photovoltaïque pour leur(s) logement(s). L’installation pourra être soit connectée au réseau, auquel cas, l’aide s’établit à 100 000 Fcfp sans que cette dernière ne puisse représenter plus de 75% du montant de l’installation; soit en site isolé, auquel cas le montant de l’aide sera proportionnel au montant de l’investissement dans la limite de 600 000 Fcfp.Le service des énergies sera en charge du secrétariat du dispositif et de l’instruction des demandes d’aide. Afin de fluidifier le traitement des dossiers, pour toutes les demandes d’informations sur l’aide, les particuliers devront s’adresser à l’Espace Info Energie, situé dans les locaux de la Fédération des Œuvres Laïques, rue Octave Moreau, à Fariipiti, ou contacter par téléphone le 87 33 14 30.