Des Polynésiens à la découverte du Parlement européen

Rédaction Web avec Solène Boissaye

L’objectif : sensibiliser les jeunes tahitiens à l’importance de l’Europe pour le Fenua. L’euro député Maurice Ponga les a reçus au Parlement pour qu’ils deviennent les prochains ambassadeurs de l’UE dans le Pacifique.Première étape de la visite : une courte introduction de l’assistante de l’euro député Maurice Ponga puis direction l’hémicycle pour une session parlementaire. Pour Raurea Frogier, manager d'un fast-food, c’est une découverte. "C'est impressionnant et intéressant de voir un monde que l'on ne connaît pas, qui nous dépasse, nous petit peuple de Polynésie."Si certains n’en sont qu’au stade de la découverte, d’autres sont venus avec un objectif bien en tête, comme Clarisse Koan, étudiante en école de commerce. "Moi je suis venue dans un but beaucoup plus précis, à savoir obtenir un stage, ou sino une certaine expérience professionnelle. J'aimerais beaucoup promouvoir la Polynésie française."Pour appâter les étudiants, l’objectif de cette journée, au-delà de sensibiliser les jeunes sur le rôle de l’UE, c’était aussi de proposer des offres professionnelles. Car la dernière fois que Maurice Ponga, député européen, a tenté d’inviter des Polynésiens à découvrir les institutions européennes, le succès n’était pas au rendez-vous."Les institutions européennes sont très loin du Pacifique, donc l'initiative que j'avais pris en 2009 était de dire que durant ce mandat j'allais faire venir des groupes. J'ai essayé pour la Polynésie française en 2012, mais cela n'a pas très bien marché."Pour cette session, la délégation polynésienne de Paris a eu du mal à regrouper assez de personnes. Désormais, elle compte sur ses nouveaux ambassadeurs pour promouvoir la destination.