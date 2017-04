Derniers préparatifs avant la projection de Moana

Rédaction web avec Manava Tepa



Le premier Disney en tahitien va être accueilli en grande pompe . Les organisateurs de l’événement et les équipes du film travaillent d'arrache pied pour parfaire cette soirée tant attendue. Des répétitions en temps réel ont eu lieu vendredi soir.« C’est une première à Tahiti. Nous n'avons par forcément le matériel pour une telle projection. Mais on arrive à s’en sortir et nous avons la chance d’avoir les techniciens de Disney avec pour nous aider et superviser notre équipe locale » explique Heimana Flohr, technicien du son.L’équipe de traduction du film a revu chaque détail de la cérémonie. « Elle commencera à 18h45 précisément. Et le film a 19h30. La principale difficulté est de réussir à caler le son et le déplacement de toutes les personnes sur scène… », affirme Jerry Biret qui supervise la soirée.Plusieurs étudiants de la filière reo maohi de l'Université de la Polynésie française se sont mobilisés pour accueillir les 4 500 spectateurs attendus.La cérémonie débutera en chanson avec la chorale « Tatou te horomoana ». Plusieurs discours suivront : Hinano Murphy, Himene Tarava, Osnat Shurer, Édouard Fritch ...