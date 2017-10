Derniers hommages à Teriitepaiatua Maihi à Moorea

Rédaction web

Le corps de l'ancien tavana de Moorea, Teriitepaiatua Maihii, a été rapatrié sur l'île soeur. Ce jeudi, un office religieux a eu lieu à Temae. Elus de la commune, représentants politiques et population ont fait le déplacement en nombre pour lui rendre un dernier hommage. Gaston Flosse, Tearii Alpha, Marcel Tuihani, Teura Iriti entre autres étaient présents, mais aussi René Temeharo pour le CGF, plusieurs représentants du SPCF, Benoît Layrle, et de nombreux employés de Fenua Ma et de La Polynésienne des eaux.Teriitepaiatua Maihii a été inhumé au motu Temae.Maire délégué de Teavaro depuis 2008, Teriitepaiatua Maihii avait été élu à la tête du syndicat intercommunal Fenua Ma, en charge du traitement et du recyclage des déchets des communes de Tahiti et Moorea. Il a présidé le Syndicat pour la promotion des communes de 2008 à 2014.Il est décédé à l'âge de 63 ans des suites d'une maladie.