Derniere manoeuvre pour le SMA

Rédaction Web avec Thomas Chabrol

Marcus Hutchinson est directeur du programme SMA course au large, pour lui les manœuvres de ce matin sont très délicates, surtout pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'y procéder. "C'est toujours un peu stressant pour nous, mais c'est comme pas mal de choses dans la vie, c'est une question de préparation."Et de la préparation, il y en a eu. "On a fait pas mal de réunions, construit des bers, on a passé deux jours à monter tout cela et imaginer tout le processus. On a fini très tard hier soir, et on a attaqué les manœuvres à cinq heures ce matin".Entre le grutier et le coordinateur des manœuvres, tout se fait dans la confiance. La quille qui pèse quatre tonnes et demi est soulevée dans les airs, puis déposée délicatement sur le quai.Ne reste plus qu'à protéger le mât, la quille et la coque qui seront placés dans les cales du cargo MV AS Carelia qui quittera Papeete le10 janvier pour rallier Le Havre en France, dont les côtes seront en vue le 17 mars. Un périple inédit pour le SMA qui le vivra en tant que passager.