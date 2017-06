Dernière Journée du Championnat de Tahiti des Tu’aro Mā’ohi

08h30 : Convocation des athlètes en lancer de javelots

9h30 : Lancer de javelots – individuel

11h00 : Fin du lancer de javelots individuel

11h30 à 13h00 : Lancer de javelots - Vahine

A partir de 12h30 : Inscriptions des athlètes en lever de pierre, grimper au cocotier,

13h00 à 15h00 : Lancer de javelots – par équipes ; Grimper au cocotier ; Lever de pierre ;

Rédaction Web

Ce Heiva Tu’aro Mā’ohi 2017 avec au programme le championnat du monde de grimper au cocotier prendra donc une dimension internationale puisque la fédération menée par Enoch Laughlin peut d’ores et déjà compter sur la participation confirmée d’au moins sept Pays comme Hawai’i (4 athlètes), Samoa (2 athlètes), Fidji (2 athlètes), Kiribati (2 athlètes), les Îles Cook (2 athlètes), Rapa nui (1 athlète) et Tonga (2 athlètes).Une sélection préliminaire sera demandée aux pays participants comme pour Tahiti et les archipels afin que le public assiste à un affrontement entre les meilleurs athlètes. Ce championnat du monde de grimper au cocotier sera organisé le vendredi 14 et le samedi 15 juillet au Musée de Tahiti et des Iles.Pour tous renseignements : 87 77 09 05.