Dernier jour pour échanger son casque usagé

Alors que deux pilotes de deux roues ont perdu la vie ces derniers jours, l’objectif de cette quatrième opération « Echange ton casque » organisée par la gendarmerie et financé par le Comité des sociétés d’assurance de Polynésie française, est d’inciter les usagers de deux roues à remplacer leur casque usagé ou non homologué en échange d'un bon d'achat de 7 500 Fcfp à valoir sur un équipement neuf.Aujourd’hui, dernier jour pour profiter de cette opération de sensibilisation et de prévention routière, l’opération se déroule de 14h30 à 15h30, dans les établissements Tracqui, à Papeete.