Dengue : les enfants les plus touchés, appel à la vigilance

La veille sanitaire a publié son bulletin de surveillance pour les semaines 31 et 32. Les dernières données recueillies font état de 22 cas de dengue confirmés dont 50% étaient des enfants de moins de 15 ans. 17 de ces cas de dengue étaient de sérotype 1. Trois personnes ont été hospitalisées dont 2 enfants. Selon la veille sanitaire, les cas de dengue confirmés étaient localisés à Bora Bora, Moorea, Raiatea, Huahine et Tahiti.

La population est invitée à éliminer régulièrement les gîtes à moustiques pour lutter contre la dengue. Il est également conseillé d'utiliser des répulsifs anti-moustiques, moustiquaires...



La direction de la Santé invite les personnes à consulter rapidement un médecin en cas de fièvre supérieure à 38,5°C

d’apparition brutale et de douleurs musculaires et articulaires.

La Polynésie française est actuellement à risque particulier d'introduction de la dengue de type 2 du fait que ce virus

circule dans plusieurs îles du Pacifique, dont la Nouvelle-Calédonie.

Une consultation permettra de confirmer le diagnostic et de déclencher l’ensemble des mesures de lutte contre les moustiques porteurs du virus sur le terrain.



Par ailleurs, la Veille sanitaire souligne que la Polynésie est toujours en épidémie de grippe. 137 cas ont été signalés par les médecins du réseau sentinelle en semaines 31 et 32.



Les autorités sanitaires notent également une augmentation des cas de leptospirose.



Le bulletin de veille sanitaire en intégralité :