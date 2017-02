Deluxe ou l'éclectisme musical

Rédaction Web

Le groupe s'est formé il y a une quinzaine d'années sur les bancs de l'école. De trois au départ de l'aventure, le groupe s'est vu rejoindre au fil des ans, par des nouveaux venus afin de former Deluxe. Le band compte désormais six membres. Kaya à la basse, Kilo à la batterie et aux platines, Pietre à la guitare, Soubri aux percussions, Pépé au saxophone et Liliboy au chant.Portant costume, mi-toréador, mi-Beatles période St Peppers, et affublés de moustache que ne renieraient pas Freddy Mercury et Salvador Dali, Deluxe cultive un look qui n'appartient qu'à eux. A l'image de leur musique à la résonnance funk, matinée de soul, bref ca groove.Après des débuts dans les rues d'Aix en Provence, ils ont conquis de grandes salles, comme l'Olympia, ce qui ne les empêche pas de temps à autres de retourner dans les rues gratifier les passants de quelques mélodies entraînantes. "C'est un rêve accompli, parfois nous mêmes, nous avons du mal à y croire. On espère aller plus loin."Sur leurs influences musicales, Soubri explique, "Notre influence est à l'image de tout ce que l'on écoute. Nous sommes six dans le groupe et nous écoutons un tas de musique différentes. Cela va du style dance techno au rock n'roll, en passant par le métal, du jazz et du funk."S'ils sont tous Français, leur langue de prédilection pour s'exprimer sur leurs morceaux est l'anglais. "Notre chanteuse, Lilyboy est franco-américaine, et comme la plupart des morceaux que nous écoutons sont anglo-saxons, voilà". Mais peut être qu'un jour, le français fera son apparition dans une de leurs compos.Quant à leur look bien particulier, "C'est ce qui nous plaît, on aime beaucoup le coté spectacle en concert. On aime quand il y a un vrai show, des chorégraphies et comme on a un vrai show de lumière, les costumes sont indispensables pour aller avec tout cela."A quoi doit s'attendre le public polynésien de la part d'un groupe impossible à étiqueter ? "On va tout donner. A l'image des émotions que l'on a reçu depuis un mois lors de notre tournée. Il faut venir voir." Juger sur place, il n'y a rien de tel. D'autant qu'un petit cadeau sera réservé à l'entrée pour les premiers spectateurs.le groupe Deluxe sera en concert à Moorea jeudi soir à l'hôtel Sofitel et vendredi soir à la Casa Mahina.