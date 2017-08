Dell Lamartinière et Rahiti Buchin remportent le coupe Marara Flying Days

Rédaction web avec communiqué

Dans le cadre du mémorial Tainui Vairaaroa, l’AS Marara vient d’organiser sa traditionnelle coupe Marara Flying Days. Ne comptant pas pour les sélectives pour les Oceania, les clubs des Raromata’i n’avaient pas fait le déplacement. Neuf de Tahiti équipes ont été lâchées au large de Papenoo sur le « Toa Hubert ».Les Tamarii Tefana Dell Lamartiniere et Rahiti Buchin ont remporté la coupe avec 18 prises et grâce à une stratégie bien définie : « Nous savions que le gros de la troupe allait remonter vers Papenoo par l’intérieur et l’extérieur du haut fond. Nous avons décidé de descendre sur Mahina à contre-courant sur des cailloux que l’on connaissait bien. Dès la première heure nous avions 5 prises ce qui constitue une bonne moyenne. » explique Rahiti Buchin.1. Lamartinière/Buchin, 18 prises : 2. Taea/Choune, 13 prises ; 3. Tetuanui/Campeggi, 11 prises ; 4. Brothers/Terou, 10 prises ; 5. Vaimehao/Tairi, Roncin/Tapi, Dupieux/Figuri, 7 prises ; 8. Pihatarioe/Tapi, 5 prises ; 9. Teriipaia/Taurei, 4 prises.