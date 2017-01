Délinquance en 2016 : des chiffres stables… presque partout

Bertrand Parent

Au rayon des mauvaises nouvelles, l’accidentalité routière est évidemment le mouton noir des chiffres cette année.Accidents et blessés – après près de quatre années de baisse continue – augmentent légèrement : 5 accidents et 18 blessés de plus. Et, bien sûr, c’est le nombre de morts sur la route en 2016 (26) qui est inquiétant alors que les deux années précédentes avaient été historiques pour le fenua avec seulement 17 décès.Pour René Bidal, outre l’implication totale des forces de l’ordre sur les routes en 2017, il faudra aussi lutter contre les addictions (alcool et paka) et au travers de la cellule familiale, notamment pour lutter contre les comportements dangereux des jeunes au volant.En revanche, l’arrivée des radars automatiques, qui avait été un temps annoncé par Lionel Beffre, n’est plus à l’ordre du jour.