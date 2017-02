Dégâts "économiques" causés par les intempéries : des mesures en préparation

(Compte-rendu du conseil des ministres)

Le vice-président Teva Rohfritsch a présenté ce mercredi en conseil des ministres, un compte-rendu de ses réunions avec les partenaires économiques et assureurs.Ces rencontres ont permis d'établir un premier bilan de l’ampleur des dégâts économiques recensés. Teva Rohfritsch a proposé des pistes de mesures de soutien financier, d’accompagnement des entreprises sinistrées, ou encore d’allègement de procédures, qui seront validées avec les partenaires économiques lors d’une réunion programmée ce vendredi 3 février.Cette rencontre aura pour objectif d’arrêter le train de mesures qui seront par la suite présentées pour validation à la commission de recensement des sinistres et de répartition des secours, et au Conseil des ministres.Concernant l'état des routes après les intempéries, le ministre de l’Equipement a donné une première estimation des travaux à entreprendre sur les infrastructures du Pays lors du Conseil des ministres du 26 janvier. Une estimation à 1,526 milliards Fcfp.Des investigations complémentaires menées ont montré que de nombreuses routes s’étaient dégradées. Le montant des réparations s’élève à 265 000 000 Fcfp pour les routes territoriales et à 345 000 000 Fcfp pour les routes sous un autre statut (communales ou privées).Par ailleurs, les travaux de démolition du pont de la Matatia ont débuté, le lundi 30 janvier, et l’ouverture à la circulation du pont Bailey doit intervenir d’ici la fin de la semaine. Enfin, le nettoyage des zones sinistrées qui a débuté dès le dimanche 21 janvier se poursuivra cette semaine, et devrait être achevé sous 15 jours.Les déchets, stockés provisoirement sur des sites proches des zones sinistrées, sont repris et acheminés vers un dépôt provisoire situé à Outumaoro, sur les terrains de TNAD. Après un tri, les déchets verts et la terre sont déposés dans une excavation privée à Punaauia pour remblayer un ancien site d’extraction. Les autres déchets sont transférés à Paihoro. Les déchets verts et la terre récupérés sur des sites de la cote Est (Mahina et Hitia’a o Te Ra) sont quant à eux déposés sur le site de Nivee, les autres déchets subissant le même traitement que ceux de la côte Ouest.