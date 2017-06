Défi : un mois sans plastique

Rédaction Web avec communiqué

Un mois sans plastique, c’est le défi qui est lancé par le ministère en charge de l’environnement, l’ADEME, la CCISM, le syndicat mixte FENUA MA et la communauté de communes Hava’i. Intitulé Plastic Free July, le défi consiste à essayer de ne pas utiliser les plastiques à usage unique durant le mois de juillet.Les sacs de caisses et de provisions, les gobelets, les pailles et couverts, les emballages … en bref, tout ce qui n’est utilisé qu’une fois puis jeté. Pendant toute la durée du défi, il faudra conserver, dans un « Sac de Dilemme », tous les plastiques à usage unique que l’on n’a pas pu éviter d’acheter. A la fin du défi, la photo du sac est à partager sur Facebook, accompagnée du hashtag #SacDeDilemme. Puis le contenu du sac sera bien sûr à trier.Plastic Free July réunit deux idées : sensibiliser sur la quantité de plastique utilisée au quotidien et encourager les gens à en éliminer l’utilisation. Le concept a commencé en 2011 à Perth, en Australie. Depuis, il a pris de l’ampleur et de plus en plus de particuliers, d’écoles et d’entreprises y ont participé. A Tahiti, Plastic Free July existe depuis 2014. Le grand public mais aussi les entreprises sont invités à y participer. L’occasion pour les professionnelles d’entamer une réflexion sur la réduction du plastique dans leurs emballages et leurs produits.Plus d’informations sur les pages Facebook de la CCISM, du syndicat mixte FENUA MA, de la communauté de communes Hava'i et celle de Plastic Free July Tahiti.