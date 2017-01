Découvrez les régions du Pacifique avec Weari!

Exceptionnellement Weari! sort du Caillou pour vous faire découvrir les îles Banks. Cédric se rend à Motalava, tout au Nord du Vanuatu. Pour ce numéro très spécial, l'animateur aux pieds nus va vous fait découvrir des paysages magnifiques mais aussi les traditions culturelles de nos plus proches voisins.



Mardi 10 : Cascade de Canala

Toujours plus curieux, Cédric ne se lasse pas de ce que peut lui apprendre la nature et des légendes qu'elle abrite. Pour ce nouveau numéro de Weari!, c'est à Canala que Cédric a rendez-vous pour admirer la grandeur des cascades qui peuplent la région. Indomptables, sauvages, imprévisibles, elles sont les reines de la vallée et valent vraiment le détour !



Mercredi 11 : Les plantes endémiques, c'est aussi à Nouméa

Pour ce nouveau numéro de Weari!, Cédric nous emmène à Nouméa. Accompagné de Hélène, botaniste passionnée, ils vont parcourir la ville et nous offrir un échantillonnage de plantes endémiques que l'on peut trouver dans la capitale et ses environs.



Jeudi 12 : Entre savane et forêt

Pour ce nouveau numéro de Weari! , Cédric sera entouré de femmes. A l'honneur ce mois-ci, elles accompagnent à Koumac l'animateur aux pieds nus. Au programme : deux balades pleines de charme entre savane et forêt. Dans cet environnement à la fois enchanteur et éblouissant, on retrouve Cédric au côté de Natacha pour une balade équestre mais aussi de Nicole pour une aventure dans un labyrinthe de rochers. L'occasion de découvrir un univers unique en Calédonie.



Vendredi 13 : Dans les hauteurs du Bourail

Poé, la plage de la Roche Percée ou encore la baie des tortues, à Bourail, le bord de mer dévoile toujours de magnifiques paysages. Mais qu'en est-il de ces endroits cachés dans la chaîne de cette commune située au coeur de la Nouvelle-Calédonie ? Aujourd'hui, Cédric vous invite à remonter le lit de la rivière de la Néra pour rejoindre les tribus de Pothé, Ny et Bouirou à la rencontre de passionnés de la nature.