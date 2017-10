Découvrez le programme du 4e Festival voyage

Les jardins du musée de Tahiti et ses îles prennent une nouvelle dimension avec des décors colorés créés grâce à des matériaux recyclés. Pendant une semaine le site sera placé sous le signe de l’enfance et de la jeunesse. Au programme plusieurs ateliers ludique, créatifs et pédagogique.



Les comptineurs de Tahiti proposeront leur tout nouveau concert : Les jazznimaux. Une invitation musicale à la découverte des animaux de la jungle.



La culture urbaine (l’art urbain) sera aussi au rendez avec la présence de deux graffeurs et une initiation au hip hop menée par Chad



Eric Longequel, jongleur de renom international sera l’invité d’honneur de ce rassemblement. En tout une soixantaine de personnes, artistes, techniciens et bénévoles vous attendent pour une aventure festive et artistique dans le cadre enchanteur des jardins du musée.



Téléchargez le programme ici :