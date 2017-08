Découvrez la candidate qui représentera la France à Miss Monde

C’est Aurore Kichenin, la candidate du Languedoc-Roussillon qui sera l'ambassadrice de la France pour le concours de la plus belle femme du monde. Avec son titre de première dauphine lors de l’élection de Miss France 2017, la jeune femme de 22 ans souhaite maintenant « porter au plus haut les couleurs de son pays et ainsi faire rayonner la France à l’international », indique un communiqué du comité.



La jolie brune s'envolera pour Singapour le 16 octobre, où débutera la compétition mondiale. La soirée d’élection, quant à elle, se déroulera en Chine le 18 novembre prochain.