Découvrez Omar, le plus grand chat du monde

Ce matou s’appelle Omar. Il est Australien et mesure 1m20 pour 14 kilos. Une taille-record, pour ce chat de race main-coon de 3 ans. Ses maîtres, ont ouvert un compte Instagram avec des dizaines de photos du félin XXL. Plus de 32 000 followers suivent l’album photo d’Omar. Les clichés sont tout bonnement impressionnants. On peut y voir le matou qui monopolise tout l’espace des bras de sa propriétaire. Il pose aussi à coté de son ami chien. Et il est beaucoup plus grand que lui !



Le Guinness Book des records a contacté ses maîtres pour le hisser sur le podium des plus grands chats du monde. En attendant la procédure, c’est Ludo, main-coon british de 1m18 qui détient le record.