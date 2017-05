Découvrez Miss et Mister Raromatai 2017

Après une heure de show, le jury s’est prononcé en faveur de la jolie Tahito Purotu de Huahine, et beau goss de Bora Bora, Teara Heimanu.



La nouvelle Miss Raromatai sera soutenue par ses deux dauphines: Teehu Remunaiti et Aute Ah Sing. Teara Heimanu sera entouré de Natua Raihau et Vaimiti Guillain.



Ces deux ambassadeurs de beauté succèdent à Taianapa Pambrun et Matahiarii Penehata, Miss et Mister Raromatai 2016.