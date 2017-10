Découverte de plants de cannabis à Tahiti, aux Tuamotu et aux îles Sous le Vent

Les investigations entreprises ont permis la découverte de 1 382 plants de cannabis au domicile de cinq individus différents sur la presqu’île de Tahiti et 299 plants de pakalolo dissimulés dans la végétation ou au domicile de six individus sur Hao, Bora Bora et Raiatea. Du cannabis conditionné sous forme de stick destiné à la vente est également découvert.

Les onze propriétaires de ces cultures illicites, âgés entre 22 et 45 ans, font l’objet de convocations judiciaires. Les plants de cannabis et les produits saisies ont été détruits par incinération sur instruction du Parquet de Papeete.





Rédaction web avec communiqué