Déchets : appel à un nouveau "grand nettoyage" de Tahiti

Planète Eco Tour organise une nouvelle opération de "grand nettoyage" à Tahiti la semaine prochaine. La population est invitée à se joindre au mouvement "Eco warriors" du 13 au 17 novembre à Papeete, Faa'a, Mahina et Pirae.L'opération est ouverte à tous. Elle est organisée en collaboration avec la direction de l'Environnement. Le but : réaliser une action concrète et de sensibiliser un peu plus la population.​Samedi, pour les plus jeunes, une projection gratuite du dessin animé Rango aura lieu dans les jardins de Paofai.