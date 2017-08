De nouvelles aides financières pour les entreprises

Rédaction web avec communiqué

Deux dispositifs d'aides supplémentaires pour soutenir les entreprises ont été évoqués ce matin en conseil des ministres. Le premier porte sur une aide à l’équipement des petites entreprises (AEPE). Il permettrait de les accompagner dans leur projet de création ou de développement d’activité. Le second est une aide pour la revitalisation des commerces de proximité et des restaurants (ACPR). Objectif ? Les accompagner dans leur projet d’amélioration de l’attractivité de leurs points de vente ou de restauration."Afin d’accompagner les 10 sociétés sollicitant l’une de ces deux aides, le Conseil des ministres a autorisé l’attribution d’aides financières pour un montant s’élevant à 15 708 000 Fcfp," précise le compte-rendu du conseil des ministres. Depuis le début de l’année, 397 973 090 Fcfp ont été attribués pour aider 267 entreprises.Autre point abordé par le gouvernement : une convention-cadre avec l'Etat pour aider l'agriculture à se développer. Tearii Alpha, ministre du Développement des ressources primaires a affirmé vouloir accroître l’autonomie alimentaire du Pays en réduisant sa dépendance aux importations et en valorisant les savoir-faire locaux. Avec une convention en partenariat avec l'Etat, le fenua pourrait bénéficier "d’expertise scientifique, de formation professionnelle, d’enseignement agricole et de soutien aux entreprises d’agro-transformation" afin de mieux valoriser les productions locales.Les ministres ont aussi évoqué les résultats d'études environnementales sur l'atoll de Hao et Makemo. Sollicitées par la Direction de la santé, elles avaient pour objectif de comparer "l’imprégnation aux polluants industriels de la population de Hao à celle de Makemo". Ces recherches scientifiques sont réalisées dans la continuité des études sur les impacts éventuels des activités militaires sur ces atolls.Le seul polluant présent de façon significativement plus importante dans la population de Hao "concerne les PCB". Mais selon l'étude, les niveaux observés sont 20 fois inférieurs au seuil d’alerte. Ils sont donc sans risques pour les populations."L'imprégnation au plomb et au mercure au niveau des deux populations de Hao et de Makemo, légèrement plus importante pour le plomb dans la population de Hao et de façon identique pour le mercure dans les deux atolls. L’activité industrielle antérieure de Hao ne permet pas d’expliquer cet état de fait. Des enquêtes complémentaires seront ainsi menées pour déterminer la source d’exposition au plomb." précise de compte rendu.- Collectif budgétaire pour le budget de la Polynésie française- Modification des budgets des comptes spéciaux- Loi du Pays définissant les conditions et critères d’attribution des aides financières, des avances et prêts et d’octroi des garanties d’emprunt aux personnes morales autres que les communes- Budget modificatif 2017 de l’ISPF- Nomination de la Société Civile Professionnelle « Office d’huissier de justice, Heimata Monnot et Teretina Vernaudon »- Nouvelle révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) de la commune de Punaauia- Poursuite des travaux de construction de logements étudiants à Punaauia- Soutien au secteur de la pêche- Aide aux agriculteurs : location de matériel de la CAPL- Projet de réforme des dispositifs d’aides à la pêche transmis à l’Assemblée de la Polynésie française- Fréquentation hôtelière au mois de mai- Attribution d’une subvention de fonctionnement en faveur de l’association polyvalente d’actions judiciaires (APAJ)