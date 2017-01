De nombreux élèves manqueront les cours lundi - MàJ

Mike Leyral

Toutes les écoles publiques seront fermées lundi entre Hitia'a o te ra et Faa'a, ont décidé les maires de ces communes en concertation avec le Pays et l'Etat, a indiqué à TNTV le ministère de l'éducation.Les écoles et les deux collèges de Moorea seront également fermés lundi. Le collège et les deux lycées du Taaone n'ouvriront pas non plus. Les autres établissements publics du secondaire devraient ouvrir.La direction de l'enseignement catholique ferme, elle, tous ses établissements à Pirae, Papeete et Faa'a. Les adventistes ferment aussi leurs établissements. De même pour l'enseignement protestant, nous a indiqué son directeur Thierry Temauri.Les maires n'ont pas autorité sur ces écoles privées, et c'est à la direction de chaque établissement d'annoncer ou non sa fermeture.A Papeete, le cours Bufflier sera également fermé.Le lycée du Taaone a été inondé : les internes pourront y rester mais tous les cours sont bien sûr suspendus. La commune de Pirae, très touchée par les crues, informe que la crèche municipale a également été inondée et sera fermée lundi.L'Université de la Polynésie française devrait ouvrir, selon son Président Eric Conte. Les étudiants qui ne seraient pas en mesure de se rendre en cours ne seront toutefois pas sanctionnés, précise-t-il.A partir de Punaauia, sur l'ouest et et le sud de Tahiti, les établissements scolaires devraient ouvrir, sauf contrordre des maires.