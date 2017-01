De Shanghai à Hao : Olivier Huc réalisateur du magazine nous en dit plus!

Que va-t-on découvrir dans le magazine ?

"La première partie sera consacrée au quotidien des étudiants polynésiens sur le campus. Comment se sont-ils adaptés à cette nouvelle culture ? Quel est le contenu de leur formation ? Dans un deuxième temps, nous irons à la rencontre du groupe Tian Rui, l'investisseur du complexe. Il nous exposera les chiffres clés du démarrage du projet. Nous découvrirons aussi les objectifs qu'ils se sont fixés à terme."



Tu as pu exceptionnellement interviewer M. Cheng Wang, le P-dg du groupe Tian Rui. Comment l'entretien s'est-il déroulé ?

"Les choses se sont faites très simplement et avec beaucoup d'ouverture. Il a accepté facilement de recevoir TNTV. Lors de l'entretien, il a été complètement transparent et coopératif. Il n'a éludé aucune question. Une interview que les téléspectateurs pourront découvrir dans le magazine.



La réalisation du magazine a nécessité une logistique importante et le soutien de différentes personnes. Quelles ont été les démarches ?

"Le Consulat de la République de Chine à Papeete a été très efficace pour délivrer un visa dans les meilleurs délais. La Direction de l'université de l'océan a également apporté tout son soutien à la réalisation du magazine. Clin d'œil à Emmanuel Sztejnberg-Martin du bureau de la communication interministérielle du Haut-commissariat, qui m'a aidé dans les démarches administratives. Enfin je tiens à remercier M. Chao Yang Wang, Directeur Général Adjoint de Tahiti Nui Ocean Foods. Il a été mon principal interlocuteur dès mon arrivée en Chine. Il a facilité le bon déroulé de cette mission."