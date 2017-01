De Shanghai à Hao : 10 Polynésiens se forment à l'aquaculture

La Chine est un pays qui développe énormément l’aquaculture, et leur maîtrise dans ce secteur d’activité est aujourd’hui renommée. Même si le projet a pris un peu de retard pour des raisons administratives, du côté de l’investisseur, le "Groupe Tian Rui" et de son président, les premiers coups de pelle, sont pour bientôt. " Les travaux débuteront après le nouvel chinois, c’est-à-dire en février 2017. En attendant, nous allons nous focaliser sur deux choses, l’amélioration des plans et le choix de notre partenaire local sur Tahiti. Pour ce projet, nous prévoyons deux ans de travaux. "



Un investissement d’avenir pour nos étudiants qui ont pris la mesure des enjeux locaux et internationaux, comme Teva Henry: "C'est l'avenir qu'il nous faut pour pouvoir avoir assez de poissons pour les générations suivantes, tout en gardant un environnement assez sain. En ce moment, la surpêche est en train de détruire nos océans, et l'aquaculture est le seul remède."