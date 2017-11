De 0 à 100 km/h spécial cabriolet

Cette semaine dans "0 à 100 km/h", on part de Los Angeles en Chevrolet Camaro RS. On fera un arrêt à Nelson, une ancienne ville pour les chercheur d'or, transformée en cimetières de voiture.



Dans la rubrique "Essai", nous découvrirons le roadster Mazda MX-5 (appelée Mazda Miata), un petit bijou de design et de technologie.

Performances, rapport qualité prix, consommation essence, découvrez l'analyse.



Le buzz net terminera le magazine.





Magazine présenté par Fred Henry.

