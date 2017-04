De 0 à 100 km/h du 9 avril

Au sommaire du 9 avril



Direction les routes de Tahiti pour tester la Kia Picanto. De 0 à 100 fera le point sur les aptitudes de la petite Coréenne. Puis nous repartirons pour les Etats Unis sur le circuit de Las Vegas pour tester la Porsche Cayman GTS. Puissance, équipement, look, c'est un bijoux avec un monstre sous le capot.



Concept

Essais, dossiers complets, mais aussi ce qui se passe sur la toile avec le buzz net de la semaine, vous saurez tout sur l'actualité auto, moto et même bateau du fenua. "De 0 à 100 km/h" pense également aux amoureux de belles cylindrées et voitures de luxe. Chaque dimanche, le magazine vous emmène aux Etats-Unis sur le circuit de Las Vegas pour essayer une voiture d'exception. Ferrari, Lamborghini, toutes ces voitures qui vous font rêver... De 0 à 100 km/h les a testées pour vous.



Magazine hebdomadaire de 13 minutes

Phaze Production

Magazine présenté par Fred Henry.