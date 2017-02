De 0 à 100 km/h : de l'actu auto/moto 100% Fenua en 13 minutes

Essais, dossiers complets, mais aussi ce qui se passe sur la toile avec le buzz net de la semaine, vous saurez tout sur l'actualité auto, moto et même bateau du fenua. "De 0 à 100 km/h" pense également aux amoureux de belles cylindrées et voitures de luxe. Chaque dimanche, le magazine vous emmène aux Etats-Unis sur le circuit de Las Vegas pour essayer une voiture d'exception. Ferrari, Lamborghini, toutes ces voitures qui vous font rêver... De 0 à 100 km/h les a testées pour vous.



Au sommaire du premier numéro, le 5 février

Découvrez la nouvelle Mazda Cx-3. Le constructeur japonais entre sur le marché très disputé des crossovers urbains. Quels sont les caractéristiques du modèle ? Réponse avec votre magazine. Puis direction Las Vegas où Fred Henry nous attend sur le circuit Exotics Racing. Il a décidé de nous faire rêver avec une des plus belles voitures au monde : la Ferrari 458 Italia.



Magazine hebdomadaire de 13 minutes

Phaze Production

Magazine présenté par Fred Henry.