De 0 à 100 km/h au SEMA Show, la suite

Cette semaine dans 0 à 100, nous repartons aux Etats Unis et plus précisément à Las Vegas pour la suite des magazines consacrés au SEMA Show.



Chaque année, fin octobre début novembre, la ville du jeu accueille le Specialty Equipment Market Association Show, le plus grand salon de personnalisation auto du monde. Un rendez-vous incontournable qui rassemble également les principaux constructeurs.



Nous testerons la Chevrolet Colorado avec Sacha Forlen et bien sur, notre buzz net.





Magazine présenté par Fred Henry.

Phaze Production