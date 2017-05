De 0 à 100 km/h : BMW et sa gamme hybride

Au sommaire du 7 mai



Cette semaine nous restons sur Tahiti. Au programme, votre magazine auto/moto du fenua vous présente un dossier complet sur la gamme hybride de BMW. La technologie hybride est devenue un passage obligé pour tous les constructeurs et la marque allemande l'a parfaitement compris. Elle propose plusieurs modèles dont le Monospace 225xe Active Tourer, la berline 330e et le majestueux X5 xDrive40e. Autonomie, consommation, quelles sont les particularités de chaque modèle? Les points forts mais aussi les moins bons, tests et analyses avec Fred Henry.



Concept

Essais, dossiers complets, mais aussi ce qui se passe sur la toile avec le buzz net de la semaine, vous saurez tout sur l'actualité auto, moto et même bateau du fenua. "De 0 à 100 km/h" pense également aux amoureux de belles cylindrées et voitures de luxe. Chaque dimanche, le magazine vous emmène aux Etats-Unis sur le circuit de Las Vegas pour essayer une voiture d'exception. Ferrari, Lamborghini, toutes ces voitures qui vous font rêver... De 0 à 100 km/h les a testées pour vous.



Magazine hebdomadaire de 13 minutes

Phaze Production

Magazine présenté par Fred Henry.