Danses traditionnelles: le Mini-Heiva débute ce jeudi

Depuis 36 ans maintenant, l’InterContinental propose à ses clients de (re)vivre le Heiva dans ses murs. Pour cette nouvelle édition, cinq soirées sont au programme sur le motu de l’établissement les 27, 28 et 29 juillet ainsi que les 4 et 5 août.La troupe Temaeva sera la première à se produire, suivie de Tahiiti Ia Ruru Tu Noa, de Tamariki Poerani, de Toahiva et de Nuna’a E Hau.Des groupes de chants seront aussi présents et de multiples animations seront proposées aux clients.Le Méridien n’est pas en reste. La 14eme édition de son Te Hura Nui, qui se déroulera sur quatre soirées, débutera quant à elle le 4 août avec la troupe Ia Ruru Tu Noa.Le 11 août, l’hôtel accueillera Ahutoru Nui et le 12, Tamariki Poerani. Teva I Tai clôturera l’événement le vendredi 18 août.