Danse avec les Stars : les célébrités changent de partenaire

Les couples vont nous offrir de très belles surprises pour ce prime très spécial.



Autre nouveauté de cette soirée : le public formera un cinquième juré aux côtés de Fauve Hautot, Nicolas Archambault, Jean-Marc Généreux et Chris Marques. Il pourra ainsi noter les couples lors de leur prestations tout au long de la soirée.



Ce 11 novembre devrait aussi être une semaine de répit pour les stars et leurs danseurs puisqu'il n'y aura aucune élimination à l'issue du prime. Les notes seront tout de même gardées et additionnées à celles de la semaine suivante.



Samedi 11 novembre à 19h25, le spectacle, l’émotion et la fête seront au rendez-vous sur TNTV avec une nouvelle soirée de « Danse avec les Stars »





Photo : Joy Esther et Anthony Colette

Crédit : Philippe Leroux/TF1