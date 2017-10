Danse avec les Stars, ce samedi sur TNTV

Vainqueur puis juge de l’émission « So You Think You Can Dance » au Canada, il cumule les honneurs à travers le monde en tant que danseur, chorégraphe, producteur, réalisateur et metteur en scène. Il multiplie les collaborations internationales avec entre autres Madonna, Janet Jackson ou Cœur de Pirate.



Il sera aux côtés de Fauve Hautot, danseuse professionnelle, Chris Marques, triple champion du monde de salsa et metteur en scène, et Jean-Marc Généreux, juge international des plus grandes compétitions de danse de salon et chorégraphe canadien multi-récompensé.