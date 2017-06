CULTURE

Danse : All In One gagne la finale France du concours Hip Hop International

Samedi 3 Juin 2017 à 12:02 | Lu 1477 fois

HIP HOP - All In One représentait Tahiti à la finale France du concours Hip Hop International ce samedi soir à Paris, dans un Palais des Sports en transe. Le groupe remporte sa place pour affronter les meilleurs danseurs mondiaux aux Etats-Unis lors de la grande finale internationale en août !

