Dans les districts, on vote au compte-gouttes

Rédaction Web avec Oriano Tefau et Naea Bennett

Il est 8 h00 à Mataiea, les bureaux de vote sont ouverts et il y a encore peu de monde sur place. Sur le bord des routes pas de drapeau. A l'exception de celui du Tavini Huiraatira, le parti qui appelle à l’abstention.A Taravao, le constat est clair : ce sont les personnes de plus de 40 ans qui viennent aux urnes. Parmi eux Suzanne. A 102 ans, elle est la doyenne de Taiarapu.Cela fait dix ans qu'elle est sur le territoire et elle n'a jamais manqué à remplir son devoir de citoyenne. Aujourd'hui encore, elle a tenu a venir elle même sans donner de procuration. " Je vote toujours, c'est très important pour moi, parce que l'on est citoyen français et que l'on doit donner notre voix. Il faut le faire. Un point c'est tout."Du côté de Tiarei, pendant que certains se rendent aux urnes d'autres s'attèlent à d'autres occupations. Sur le site des trois cascades, le comité organisateur de l'élection de Miss Hitiaa o te ra profite du beau temps pour faire un shooting photo avant d'aller voter.L'élection de Miss Hitiaa o te ra se tiendra le 9 juin mais une chose est sûre : on connaitra bien avant le nom du président de république.