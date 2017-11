Dans Quantico, il y aura de l'action ce mardi!

La dernière mission

4 semaines avant la fin de leur formation et leur affectation dans l'un des 56 bureaux du FBI, les recrues sont envoyées au Canada pour un exercice sur le trafic d'êtres humains. L'occasion pour Caleb d'organiser une rencontre entre Shelby et ses parents, qu'elle croyait morts depuis 15 ans. À New York, Alex est chargée d'une dernière mission par le terroriste : lui remettre une ancienne recrue retenue par la CIA pour des raisons de sécurité nationale.



Tous les coups sont permis

A Quantico, les recrues passent la visite médicale du FBI pour vérifier leur condition physique. Par ailleurs, le verdict tombe pour Miranda : elle est déclarée coupable de faute professionnelle et d'abus d'autorité. En conséquence, le Comité lui annonce qu'elle est démise de ses fonctions à Quantico et qu'elle doit attendre une réassignation. Liam accepte d'aller boire un verre avec elle en souvenir du bon vieux temps.



